В России заочно арестовали актера Артура Смольянинова

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал актера Артура Смольянинова, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Смольянинов находится за пределами России, поэтому срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции в РФ или после его задержания.

По данным суда, Смольянинова обвиняют в возбуждении ненависти или вражды (пункта «а» части 2 статьи 282 УК) и в публичном распространении «фейков» об армии РФ (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в январе 2023 года поручил возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова после того, как актер заявил, что если бы ему пришлось участвовать в войне, то он бы сражался на стороне Украины. В России Смольянинова объявили «иностранным агентом», а также включили в список «террористов и экстремистов».

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Смольянинов открыто выступал против войны, из-за чего его исключили из нескольких проектов с государственным финансированием. Осенью 2022 года актер уехал из России. В октябре 2022-го суд в Москве оштрафовал Смольянинова на 30 тысяч рублей по административному протоколу о «дискредитации» армии. Основанием для составления протокола стало интервью Смольянинова, однако о каком конкретно интервью шла речь, неизвестно.

Интервью Смольянинова «Медузе»

«Что с нами не так? Почему мы не можем просто жить по-человечески?» Интервью актера Артура Смольянинова — о том, как он собрал музыкальную группу, выпустил первый альбом и уехал из России

Интервью Смольянинова «Медузе»

«Что с нами не так? Почему мы не можем просто жить по-человечески?» Интервью актера Артура Смольянинова — о том, как он собрал музыкальную группу, выпустил первый альбом и уехал из России