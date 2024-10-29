Полиция в Коркино составила 30 протоколов на членов общины рома после убийства таксистки

Полицейские в Коркино в Челябинской области составили 30 протоколов на членов общины рома после убийства местной таксистки, сообщается на странице полиции во «ВКонтакте».

Протоколы составлены за «нарушения правил дорожного движения и общественного порядка».

В полиции также заявили, что проводят профилактические мероприятия, в ходе которых проверяют, как представители диаспоры соблюдают нормы законодательства и насколько их поведение соответствует «общепринятым нормам поведения и морали, устоявшихся в обществе».

23 ноября в Коркино с ножевыми ранениями было найдено тело местной жительницы Елены Манжосовой, занимавшейся частным извозом. В СМИ распространилась информация, что перед смертью она ездила на вызов «к местным цыганам», после чего в городе начались беспорядки. Их участники обвиняли полицию в бездействии — по их словам, правоохранительные органы годами не реагировали на жалобы на поведение членов диаспоры рома.

Уголовное дело об убийстве передано в главное следственное управление СК РФ. Ведомство отчиталось о задержании подозреваемого. Кто он, официально не сообщается, по данным СМИ, подозреваемого зовут Егор, ему 16-17 лет.

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