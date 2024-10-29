Осужденная по делу о госизмене Антонина Зимина вскрыла себе вены в колонии

Антонина Зимина, осужденная на 13 лет по делу о госизмене, вскрыла себе вены в колонии из-за «систематического нарушения ее прав». Об этом сообщил правозащитный проект «Женский срок» со ссылкой на письмо, которое получили близкие Зиминой.

В письме Зимина рассказала, что утром 25 октября ей было «совсем плохо», у нее поднялось давление. Она попросила у сотрудников колонии вызвать врача, но в ответ ей сказали написать три объяснительные за то, что она не убралась в камере и не делала зарядку.

«Получаю три листика, на каждом пишу „Горшкову [начальнику колонии] от Зиминой“ и „Объяснительная“, достаю лезвие, вспарываю руку от локтя до запястья одним большим разрезом. Беру в руку три объяснительные и отдаю их залитыми кровью», — цитирует проект письмо Зиминой.

Антонина Зимина находится в колонии № 2 в Ленинградской области. Как пишет «Женский срок», в 2024 году администрация начала оказывать на нее давление — ее часто отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО), затем перевели на строгие условия содержания. В настоящее время она находится в помещении камерного типа (ПКТ, камера с более строгими условиями содержания).

В декабре 2020 года суд в Калининграде приговорил Антонину Зимину к 13 годам лишения свободы, а ее мужа Константина Антонца — к 12 с половиной годам. Их признали виновными по статье о госизмене. Супругов обвиняли в том, что они раскрыли личность офицера ФСБ Максима Денисенко, который был гостем на их свадьбе, и передали эту информацию спецслужбам Латвии. «Коммерсант» писал, что в деле есть еще один эпизод. Следствие утверждало, что супруги якобы передали латвийской разведке несколько документов с грифом «секретно», полученных Константином Антонцом во время работы в Минэкономики Калининграда. Супруги не признали вину. Защита утверждала, что сотрудник ФСБ во время свадьбы был нетрезв и сам рассказывал гостям о своей службе.

Антонина Зимина несколько раз объявляла голодовку из-за неоказания медицинской помощи и помещения в ШИЗО.

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