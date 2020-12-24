Калининградский областной суд признал супругов из Калининграда Антонину Зимину и Константина Антонца виновными в государственной измене и приговорил их к 13 и 12 годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова отца подсудимой Константина Зимина.

В то же время адвокат Михаил Баев сообщил «МБХ медиа», что Константину Антонцу дали 12 лет и шесть месяцев строгого режима, а Антонине Зиминой — 13 лет общего режима. Кроме того, их приговорили к штрафам по 100 тысяч рублей и ограничению свободы на год. Защита намерена обжаловать приговор.

Супругов обвинили в том, что они раскрыли личности оперативника калининградского управления ФСБ капитана Максима Денисенко, который был гостем на их свадьбе. После этого, по версии следствия, Зимина и Антонец переслали фотографии Денисенко с торжества представителям разведки Латвии. Супруги не признавали вину.

Газета «Коммерсант» сообщала, что в деле супругов также есть второй эпизод — о передаче латвийской разведке документов под грифом «секретно», которые Антонец получил во время работы юристом в министерстве экономики Калининградской области. Отец Антонины Зиминой Константин Зимин утверждал, что к концу судебного процесса обвинение не настаивало на наказании по первому эпизоду уголовного дела.

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