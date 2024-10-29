Екатерину Дунцову, планировавшую баллотироваться на пост президента, оштрафовали на 30 тысяч рублей за недонесение на себя как на «иноагента»

Ржевский городской суд Тверской области оштрафовал журналистку Екатерину Дунцову, которая заявляла о своем выдвижении в президенты РФ, на 30 тысяч рублей за недонесение о себе как об «иноагенте», сообщает телеграм-канал группы поддержки Дунцовой.

Поводом для составления протокола, по данным Минюста РФ, стало то, что Дунцова с ноября 2023 года по май 2024 года распространяла материалы людей и проектов, объявленных «иноагентами» ранее, и не подала в министерство заявление о включении ее самой в реестр «иноагентов». В числе тех, чьи материалы распространяла Дунцова, ведомство называет блогера и политика Максима Каца, политолога Екатерину Шульман, певицу Монеточку и других.

Дунцовой вменили административную статью о нарушении порядка деятельности «иноагента» (часть 1 статьи 19.34 КоАП).

В ноябре 2023 года Дунцова заявила, что собирается баллотироваться на пост президента России. В декабре ЦИК отказал ей в регистрации. В конце мая 2024 года Минюст объявил Дунцову «иноагентом».

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