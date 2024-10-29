Бывшего сотрудника техподдержки аэропорта Домодедово приговорили к 13,5 годам колонии по делу о госизмене

Московский городской суд приговорил к 13 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима Фируза Дадобоева, обвиняемого в госизмене (статья 275 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

ФСБ называет 47-летнего Дадобоева, у которого двойное гражданство, IT-специалистом одной из московских коммерческих фирм. По версии следствия, Дадобоев располагал сведениями, полученными незаконным путем и составляющими гостайну. Он, как утверждает ФСБ, планировал передать эту информацию представителю американской разведки, для чего «установил контакт с ЦРУ».

Дадобоева задержали в октябре 2022 года «при попытке передачи собранных секретных материалов». В пресс-релизе ФСБ утверждается, что обвиняемый «свою вину признал и раскаялся в содеянном».

«Медиазона» нашла профиль Фируза Дадобоева в сервисах LinkedIn и GulfTalent. Информация о нем также есть в утечках баз данных. Согласно этим сведениям, Дадобоев с 2007 по 2010 год работал в аэропорту Домодедово инженером техподдержки авиакомпании «Сибирь» (позже стала называться S7). С 2011 по 2012 год он работал системным администратором онлайн-сервиса по продаже билетов. Последнее его место работы, указанное в LinkedIn — компания «Элида Групп» в Домодедово. Предположительно, это магазин коньяка Кизлярского коньячного завода. Журналисты обнаружили, что Дадобоев также работал в «Первом специализированном депозитарии» — одном из крупнейших депозитариев в России, который занимается хранением и учетом активов, в том числе ценных бумаг, принадлежащих инвестиционным и пенсионным фондам.

За первые шесть месяцев 2024 года приговоры по статье о госизмене (275 УК) в России получили 52 человека — это в три с половиной раза больше, чем за тот же период 2023 года. Такого высокого показателя осужденных по обвинению в госизмене не было ни за один полный год в последние девять лет. За весь 2023 год приговоры по этой статье получили 39 человек.

Читайте также

Теперь за госизмену могут посадить на всю жизнь. А что российское государство считает изменой? И зачем закон ужесточили еще сильнее? 15 карточек