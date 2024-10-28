«Здравресурс»: Минздрав РФ в 2023 году купил на 30% меньше тестов для мониторинга лечения ВИЧ, чем необходимо

Министерство здравоохранения России потратило 2,88 миллиарда рублей на закупку тестов для мониторинга лечения ВИЧ — это почти на 30% меньше, чем нужно для того, чтобы обеспечить диагностикой всех пациентов. К таким выводам пришла экспертная группа на основе анализа данных госзакупок, сообщает РБК 28 октября.

По оценке аналитиков, чтобы обеспечить всех пациентов анализами и , необходимо было закупить тестов на 4,07 миллиарда рублей. Эксперты считают, что закупленных в 2023 году тестов на вирусную нагрузку хватило на 80% пациентов, состоящих на учете, а тестов на иммунный статус — на 59% пациентов, если учитывать, что тесты нужно проводить два раза в год.

В пресс-службе Минздрава заявили РБК, что число обследованных на ВИЧ-инфекцию в России ежегодно растет, охват диспансерным наблюдением вырос до 97,2%, а охват антиретровирусной терапией — до 89,5%.

По данным Минздрава РФ, на диспансерном учете состоят 892,2 тысячи пациентов с ВИЧ-инфекцией. Инфекционист, академик РАН Вадим Покровский заявил РБК, что за последние десять лет число россиян с ВИЧ «катастрофически росло»: согласно данным Минздрава, направленных в ВОЗ, с 2015 по 2022 год в России зарегистрировали более 600 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции, в 2023 году — еще 50 тысяч. По словам Покровского, в 2023 году в России на 5% выросло число смертей по причине ВИЧ-инфекции.

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