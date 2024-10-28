В результате российского обстрела Харькова пострадали семь человек. Поврежден девятиэтажный жилой дом

Российские войска в ночь на 28 октября нанесли удар по Харькову. В результате обстрела поврежден девятиэтажный жилой дом, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, в здании повреждено перекрытие между восьмым и девятым этажами, разрушены три квартиры. Семь человек получили ранения, в том числе 16-летняя девушка.

Кроме того, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, войска РФ обстреляли Чугуев. Разрешена хозяйственная постройка на территории частного домовладения, люди не пострадали.

Всего в результате российских ударов, нанесенных вечером 27 октября и ночь на 28 октября в Харьковской области, по данным ГСЧС Украины, ранения получил 21 человек, в том числе пятеро детей.

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