США и Евросоюз призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии

Власти США и Евросоюза призвали провести расследование всех нарушений, допущенных в ходе парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении отметил, что международные и местные наблюдатели «не признали результаты выборов свободными и справедливыми».

«Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами», — заявил Блинкен.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, привел выводы Бюро по демократическим институтам и правам человека, одного из институтов . По мнению бюро, «день выборов… характеризовался напряженной обстановкой, частыми нарушениями тайны голосования и рядом процедурных несоответствий, а также сообщениями о запугивании и давлении на избирателей».

«Кроме того, наблюдатели отмечали неравные условия, проведении кампании в поляризованной атмосфере и значительную обеспокоенность по поводу влияния недавних законодательных поправок на этот избирательный процесс», — заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии призвал Центральную избирательную комиссию Грузии и другие органы власти «выполнить свой долг и обеспечить оперативное, прозрачное и независимое расследование и вынести решения по поводу нарушений, связанных с проведением выборов». «Эти нарушения нужно разъяснить и устранить. Это необходимый шаг к восстановлению доверия к избирательному процессу», — заявил Боррель.

По данным ЦИК Грузии, на выборах в парламент победила правящая партия «Грузинская мечта», которую противники называют «пророссийской» политической силой. ЦИК сообщил, что партия получила 53,93%. Также в парламент прошли четыре оппозиционные партии, выступающие за большее сближение с Западом. Оппозиция отказалась признать результаты выборов. Представители альянса «Коалиция за перемены» и партии «Единое национальное движение» отказались от мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать итоги выборов, она призвала к протестам.

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