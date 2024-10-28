Росгвардия пообещала освобождать от ответственности за мелкие нарушения владельцев оружия, если они сдадут его «на нужды СВО»
Граждане, совершившие не тяжелые административные правонарушения в сфере оборота оружия, будут освобождены от ответственности, в случае если сдадут его «на нужды специальной военной операции (СВО)». С таким заявлением, сообщает «Интерфакс», выступила пресс-служба Росгвардии.
В качестве примера правонарушений, наказания за которые можно будет избежать, в Росгвардии назвали «несвоевременное обращение для регистрации (перерегистрации) оружия». В заявлении ведомства подчеркивается, что ответственности за правонарушения можно будет избежать, если они не повлекли за собой негативных последствий.
Возможность передать гражданское оружие «на нужды СВО» закреплена в российском законодательстве с августа 2024 года, напомнили в Росгвардии, добавив, что соответствующее уведомление можно отправить через сайт ведомства.