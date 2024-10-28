Путин разрешил Бастрыкину оставаться на посту главы СК как минимум до 72 лет (сейчас ему 71 год)

Президент РФ Владимир Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Соответствующее распоряжение от 28 октября опубликовано на портале правовой информации.

Срок федеральной службы Бастрыкина продлен до 27 августа 2025 года. В этот день главе СК исполнится 72 года.

Предельный возраст пребывания на службе в Следственном комитете, согласно закону, составляет 65 лет. При этом руководство СК может продлить срок службы до 70 лет.

В октябре Путин подписал закон, позволяющий президенту РФ продлить срок службы главы СК, достигшего 70-летнего возраста. Госдума по инициативе президента утвердила соответствующие поправки в конце сентября.

Александр Бастрыкин возглавляет Следственный комитет с момента создания ведомства в январе 2011 года.

Владимир Путин неоднократно продвигал инициативы, позволяющие продолжать работать высокопоставленным чиновникам, которые достигли предельного возраста, установленного законом.

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