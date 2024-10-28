Бывшего начальника управления связи Минобороны отправили в СИЗО по делу о взятке в 10 миллионов рублей

В отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщил Следственный комитет.

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил взятку в 10 миллионов рублей от представителей пермского телефонного завода «Телта» за «общее покровительство» при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для Минобороны.

235-й гарнизонный военный суд отправил Оглоблина в СИЗО.

В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил Александра Оглобина к четырем с половиной годам колонии по делу о хищениях в госпрограмме по модернизации военной связи. В августе 2024 года адвокат Оглоблина сообщил, что генерала выпустили из колонии за дачу показаний на заместителя начальника Генштаба, руководителя Главного управления связи Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки. При этом ТАСС утверждал, что это решение отменил Второй кассационный суд.

О задержании и аресте Шамарина стало известно 23 мая. Следствие утверждало, что он получил взятку от генерального директора «Телты» Алексея Высокова и главного бухгалтера этой же организации Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей. За эти деньги предполагалось «увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

«Коммерсант» называл Оглоблина посредником при передаче взяток Шамарину. По делу заместителя начальника Генштаба он проходил как свидетель.

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