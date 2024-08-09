Показания на замглавы Генштаба Вадима Шамарина дал его бывший подчиненный. За это ему заменили срок в колонии на исправительные работы

Мосгорсуд освободил из колонии бывшего начальника одного из подразделений Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Оглоблина за дачу показаний на заместителя начальника Генштаба, руководителя Главного управления связи Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Шамарина Игоря Дюкина.

По его словам, суд еще в марте заменил Оглоблину неотбытый срок в колонии на исправительные работы.

В феврале 2022 года Оглоблина приговорили к 4,5 года колонии по обвинению в хищении 1,6 миллиарда рублей. Его признали виновным в хищении денег, выделенных для госконтрактов на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии.

О задержании и аресте Шамарина стало известно 23 мая. По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этой же организации Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей. За эти деньги предполагалось «увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

В июле 2023 года Хамовнический районный суд Москвы арестовал Алексея Высокова и Елену Гришину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В СИЗО также отправили бывшего руководителя и совладельца предприятия Игоря Морозова.

По словам адвоката Игоря Дюкина, Шамарина отстранили от должности еще в мае 2024 года. При этом он подчеркивал, что генерал не уволен, а выведен за штат.

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