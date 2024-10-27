Украинские беспилотники атаковали семь регионов России. Минобороны заявило об уничтожении 51 дрона

В ночь на 27 октября беспилотники ВСУ массово атаковали территорию РФ, сообщило Минобороны.

Ведомство заявило, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник.

По подсчетам Минобороны, 18 дронов были перехвачены над Тамбовской областью, 16 — над Белгородской, по четыре — над Брянской, Липецкой и Орловской. Над Воронежской областью были уничтожены три беспилотника, над Курской и над акваторией Азовского моря — по одному.

Губернаторы всех затронутых атаками областей отчитались об отсутствии пострадавших и разрушений.

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