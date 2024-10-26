В Грузии завершились выборы в парламент. Правящая партия и оппозиция заявили о своей победе

В Грузии в 20:00 (19:00 по московскому времени) завершилось голосование на выборах в парламент страны. По данным Центризбиркома на 17:00, явка избирателей на выборах составила 50,6%.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей «Грузинской мечты» еще до окончания голосования заявил, что его партия гарантированно побеждает на выборах с большим преимуществом. Он сослался на поступающие данные с участков.

Один из лидеров оппозиционной партийной коалиции «За перемены» Ника Мелия заявил на брифинге, что все четыре оппозиционные партии, противостоящие «Грузинской мечте», преодолевают 5% проходной барьер и могут рассчитывать на парламентское большинство. По его данным, «Грузинская мечта» получает менее 40% голосов избирателей.

Согласно экзит-полам близкого к властям телеканала «Имеди», «Грузинская мечта» набрала 56,1% голосов. У оппозиционных «Коалиции за перемены» и «Единство — национальное движение» — по 12,6% и 11,6% голосов.

Результаты экзит-полов, проведенных оппозиционным телеканалом «Формула» следующие: «Грузинская мечта» — 40,9%, «Коалиция за перемены» — 16,7%, «Единство — национальное движение» — 16,7%, «Сильная Грузия» — 10,3%, «За Грузию» — 8,2%.

ЦИК Грузии обнародует предварительные данные результатов парламентских выборов в течение ближайших часов.

Партия «Грузинская мечта», которую основал бизнесмен Бидзина Иванишвили, находится у власти в стране уже 12 лет. Основными соперниками «Грузинской мечты» стали четыре оппозиционные силы. Под единым списком «Единство — Национальное движение» идут партии «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели» и «Европейская Грузия». Также созданы два отдельных альянса «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия». Отдельно от них в выборах участвует партия «За Грузию» бывшего премьер-министра Георгия Гахарии.

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