Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах в Грузии

Правящая партия «Грузинская мечта» набирает 52,943% голосов по итогам выборов в парламент Грузии, свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома страны после подсчета 68,7% бюллетеней.

Следом идут четыре оппозиционные партии, которые преодолевают пятипроцентный барьер: «Коалиция за перемены» (11,197%), «Единство — Национальное движение» (9,797%), «Сильная Грузия» (9,056%), «За Грузию» (8,264%).

По данным Центризбиркома на 20:00, явка избирателей на парламентских выборах по всей Грузии составила 58,96% (2 060 412 голосов).

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