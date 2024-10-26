Правительство Израиля отрицает, что заранее предупредило Иран о ракетных ударах. Это якобы могли сделать через Россию

Канцелярия Биньямина Нетаниягу опровергла сообщения СМИ о том, что Израиль якобы заранее предупредил Иран через третьих лиц о планируемом авиаударе и его целях.

«Израиль не уведомлял Иран перед атакой — ни о времени, ни о целях, ни о масштабе атаки», — цитирует The Times of Israel заявление офиса Нетаниягу.

Армия обороны Израиля нанесла серию воздушных ударов по военным объектам в Иране в ночь на 26 октября. Операция получила название «Дни покаяния», причем власти Израиля впервые официально взяли за нее ответственность.

Власти Ирана заявили, что израильские удары пришлись по провинциям Тегеран, Хузестан и Илам, но силы ПВО успешно отразили атаки, и ЦАХАЛ сумел нанести лишь «ограниченный ущерб».

Источники телеканала Sky News Arabia заявили, что Россия предупредила Иран за несколько часов до удара, поделившись разведывательной информацией для «снижения эскалации в регионе». Благодаря этому Тегеран сумел уменьшить масштаб ущерба от ударов.

О том, что израильское правительство через третьих лиц уведомило Иран о готовящихся ударах, также писало издание Axios. Источники журналистов говорили, что Израиль якобы дал понять иранцам, какие именно цели он намерен атаковать, и предостерег от ответных действий.

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