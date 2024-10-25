Суд в Петербурге приговорил водителя упавшего в Мойку автобусак шести годам колонии

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил к шести годам колонии общего режима уроженца Таджикистана, гражданина России Рахматшоха Курбонова — водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в мае 2024 года, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд признал Курбонова виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели людей (части 5 статьи 264 УК). Ему также запретили управлять транспортными средствами в течение двух с половиной лет. Гособвинение в ходе прений просило приговорить Курбонова к шести годам 10 месяцам заключения, отмечает «Интерфакс».

10 мая рейсовый автобус упал с Поцелуева моста в реку Мойку, в результате чего погибли семь человек. Курбонова, который управлял автобусом, задержали. Как заявили «Интерфаксу» в правоохранительных органах, в ходе предварительного следствия Курбонов признался, что уснул за рулем из-за усталости. Позже он подтвердил свои показания в суде. Подсудимый вину признал и принес извинения потерпевшим.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет также возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). В рамках расследования задержан начальник автоколонны ООО «Такси» Джахангир Адалет оглы Халилов, организовавший перевозку пассажиров. Его обвинили в том, что он не организовал отдых Курбонову.

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