Le Monde: на покупку российского бизнеса сети магазинов «Ашан» претендует Газпромбанк

Покупателем французской сети магазинов «Ашан», которая «вошла в финальную стадию переговоров» о продаже своего российского бизнеса, может стать Газпромбанк, пишет газета Le Monde со ссылкой на источники.

Другие подробности возможной сделки не сообщаются. Однако, как отмечает Le Monde, в сентябре 2023 года «Газпромбанк» купил 14 торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres, которая входила в один холдинг с сетью Ikea. В этих ТЦ в том числе были магазины «Ашан». Ingka Centres сообщала, что продаст торговые центры дочерней структуре Газпромбанка, но не уточняла название покупателя.

По словам источника, близкого к «Ашан», если компания примет решение об уходе с российского рынка, это произойдет «не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям».

В сети «Ашан» на запрос журналистов о комментарии не ответили.

После начала полномасштабной войны в 2022 году «Ашан» не стал уходить из России, пояснив, что самое важное для компании — «сохранить сотрудников и гарантировать выполнение нашей первоочередной миссии: продолжить кормить людей в России и Украине».

В 2023 году Le Monde, The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, что компания снабжала российскую армию в Украине. В «Ашане» это отрицали.

24 октября французская La Lettre сообщила, что «Ашан» нашел покупателя на свой российский бизнес и находится на заключительной стадии переговоров. В «Ашан Ритейл Россия» заявили, что слухи о продаже бизнеса и уходе с российского рынка ходят уже несколько лет, и компания их не комментирует. Позже «Коммерсант» называл в качестве возможных претендентов на российский бизнес «Ашана» сети «Лента» и «Магнит».