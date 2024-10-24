Жителя Апатитов, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области, приговорили к 13 годам колонии

Александр Быданов, напавший в апреле 2024 года с ножом на губернатора Мурманской области Александра Чибиса после встречи чиновника с жителями Апатитов, приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных, которые сочли, что Быданов виновен в покушении на убийство и не заслуживает снисхождения.

Сторона обвинения просила для напавшего на Чибиса 14,5 года колонии строгого режима.

Быданов, напоминает агентство, говорил, что собирается убить губернатора. При этом в своем последнем слове он настаивал, что собирался только причинить вред главе региона.

Адвокат Быданова Александр Москаленко назвал назначенный судом срок наказания «слишком большим» и не соответствующим срокам по аналогичным делам. Однако, по его словам, пока защита не знает, будет ли обжаловать приговор.

Александр Быданов, работавший монтером в РЖД, напал с ножом на главу Мурманской области 4 апреля 2024 года после встречи Чибиса с жителями Апатитов. На допросе, сообщал СК, Быданов объяснил нападение личной неприязнью к губернатору.

Губернатор был ранен в живот, нападавший при задержании получил пулевое ранение ноги. Спустя несколько дней Чибиса выписали из больницы. Быданов, напоминает «Медиазона», на первых заседания суда передвигался с помощью костылей.

Нападение на Чибиса стало первым за 15 лет покушением на губернатора в России.

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