Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом после встречи с жителями Апатитов. Нападавший объяснил свои действия неприязнью Что известно о первом за 15 лет покушении на главу российского региона

На губернатора Мурманской области напали с ножом, сообщила его пресс-служба. Нападение было совершено вечером 4 апреля после встречи главы региона с жителями города Апатиты в местном Дворце культуры, которую ранее Чибис анонсировал в соцсетях. На выходе из здания мужчина ранил губернатора ножом в живот. После ранения глава региона находился в сознании и добрался до машины. Его экстренно госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Телеграм-каналы распространили фотографию раненого Чибиса на каталке.

Губернатора прооперировали, он остается в больнице. После госпитализации врачи оценили состояние Чибиса как тяжелое и поместили в реанимацию. «Ему очень сильно повезло, что не задета аорта», — отметил главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев. После операции в Минздраве Мурманской области отчитались, что состояние губернатора тяжелое, но стабильное, его оставили в палате интенсивной терапии под наблюдением.

Чибис записал видеообращение из больницы, в котором заявил, что восстанавливается после операции. «Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно. Ну и, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное! Сейчас буду восстанавливаться — и дальше в бой, только вперед. Все будет хорошо», — сказал губернатор в ролике, опубликованном утром 5 апреля в его телеграм-канале.

Нападавшего почти сразу задержали, при задержании он был ранен. Как сообщили в управлении Росгвардии по Мурманской области, сотрудник ведомства применил табельное оружие, ранив нападавшего в ногу, когда тот попытался сбежать с места преступления. Раненого нападавшего доставили в ту же больницу, что и губернатора, и допросили.

По данным телеграм-каналов и СМИ, на губернатора напал 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Mash пишет, что он ждал Чибиса у выхода из ДК в своей машине. «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что Быданов работает в РЖД и ранее несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП. Задержанный заявил, что совершить нападение на губернатора «ему сказал голос в голове», утверждает собеседник газеты, близкий к следствию. Об этом же сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «112». При этом родственники Быданова сказали каналу, что признаков психических расстройств у жителя Апатитов не было, на учете он не состоял. В день нападения, утверждает «112», Быданов находился на больничном из-за сильных болей в спине, на фоне которых ему выписали ряд лекарств, в том числе таблетки и уколы.

На допросе задержанный объяснил нападение личной неприязнью к губернатору, сообщили в Следственном комитете РФ, отметив, что Чибис и нападавший не были знакомы. Следователи установили, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений (статья 115 УК). Назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая. Следователи также изучают возможные связи нападавшего с экстремистами и проверяют его контакты в мессенджерах, сообщил «Коммерсант».

После нападения на Чибиса возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (часть 3 статьи 30, пункт «б» части 2 статьи 105 УК). В прокуратуре Мурманской области уточнили, что самое строгое наказание за это преступление — лишение свободы на срок до 20 лет. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования.

Депутат Госдумы и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн сообщил, что росгвардеец, задержавший нападавшего на Чибиса, будет представлен к награде. Утверждается, что омоновец «мгновенно среагировал на ситуацию» и «сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия». В то же время телеграм-канал Shot отмечал, что охрана губернатора не успела среагировать на нападение. Рассказывая о росгвардейце, Хинштейн отдельно отметил, что тот — «участник » и ветеран боевых действий.

Нападение на Чибиса стало первым за 15 лет покушением на губернатора в России, отмечает РБК. Издание считает, что последней атакой на главу российского региона стало нападение на кортеж возглавлявшего Ингушетию Юнус-Бека Евкурова в 2009 году. Тогда во время проезда кортежа по Назрани террорист-смертник взорвал бомбу рядом с машиной Евкурова. Глава региона и его брат получили ранения, водитель Евкурова и находившийся рядом милиционер погибли.

В 2016 году подожгли дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Глава региона и члены его семьи, находившиеся в доме, тогда не пострадали. В 2020–2021 годах по делу о покушении на Бочарова были осуждены четыре фигуранта, в частности криминальный авторитет Евгений Ремезов получил шесть лет колонии строгого режима.

Обновлено. В Кремле прокомментировали нападение на Чибиса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин позвонит губернатору «как только представится возможность». Отвечая на вопрос, нужно ли усилить безопасность чиновников, он сказал, что «нужна экспертная оценка, является это системной угрозой или это отдельно взятый случай».

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