На губернатора Мурманской области напали после встречи с жителями Апатитов. Его госпитализировали с ножевым ранением

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено нападение после встречи с жителями города Апатиты, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы региона.

«Вооруженное нападение произошло на выходе из здания ДК „Строитель“. Нападавший мужчина был задержан», — сказал собеседник агентства. По его словам, после нападения Чибис самостоятельно дошел до машины.

«Интерфакс» уточнят, что губернатор был ранен в живот. По данным агентства «СеверПост», нападавший был вооружен ножом.

Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает телеграм-канал «112».

Телеграм-канал Baza пишет, что на губернатора напал 42-летний местный житель Александр Быданов. По данным канала, он был ранен при задержании.