В Перми две женщины подожгли офис «Единой России»

В Перми в ночь на 24 октября две женщины бросили «коктейли Молотова» на территорию регионального отделения партии «Единая Россия». Возник пожар на площади около 40 квадратных метров, сообщило управление МЧС по региону. Здание частично обрушилось.

При поджоге, пишет Baza со ссылкой на очевидцев, сфотографировавших поджог, на одной из женщин загорелась одежда, но ее успела потушить другая поджигательница.

По одной из версий, сообщает телеграм-канал, устроившие поджог могли выполнять указания телефонных мошенников.

В свою очередь первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев, пишет местное издание 59.ru, связал поджог с отправкой гуманитарного груза, о котором рассказали в эфире федерального телеканала. «Если сложить два и два, то это месть», — заявил он.

Подозреваемых в поджоге разыскивают, их личности, по данным 59.ru, пока не установлены.

В России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину десятки раз пытались поджечь военкоматы. Некоторые задержанные за поджоги заявляли, что их вынудили телефонные мошенники О том, что они действуют по приказу телефонных мошенников, говорили и задержанные за порчу бюллетеней на выборах в Единый день голосования в сентябре. За поджоги военкоматов возбуждают уголовные дела по «террористическим статьям», обвиняемых приговаривают к длительным срокам лишения свободы. За порчу бюллетеней наказание по уже рассмотренным делам было менее суровым.

Читайте также

В России и аннексированном Крыму за пять дней не меньше 28 раз пытались поджечь военкоматы Подозреваемые часто говорят, что их обманули мошенники, которые представлялись сотрудниками ФСБ

Читайте также

В России и аннексированном Крыму за пять дней не меньше 28 раз пытались поджечь военкоматы Подозреваемые часто говорят, что их обманули мошенники, которые представлялись сотрудниками ФСБ