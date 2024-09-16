Москвичку, вылившую зеленку в урну для голосования, приговорили к году колонии-поселения и освободили в зале суда

Бутырский районный суд Москвы приговорил москвичку Алину Невмянову к году колонии-поселения по обвинению в воспрепятствовании работе избирательных комиссий (пункт «в» части 2 статьи 141 УК).

Невмянову освободили в зале суда, засчитав ей срок, который она провела в СИЗО, передает «Медиазона».

В своем последнем слове Невмянова сказала, что не планировала срывать выборы. «Я люблю свою страну, у меня не было никаких оппозиционных взглядов и не было цели совершать это намеренно. Мои слова доказывает экспертиза и свидетели. Я считаю, что люди воспользовались моим доверием, мошенники меня довели до состояния, в котором я пребывала», — сказала она.

На президентских выборах, прошедших в марте 2024 года, 20-летняя Невмянова вылила в урну для голосования зеленку. 16 марта ее отправили в СИЗО. Она заявила, что стала жертвой мошенников, которые, позвонив ей, сначала убедили ее взять кредит, а затем сказали, что нужно прийти на избирательный участок с зеленкой, чтобы «предотвратить фальсификацию выборов».

Председательница избирательной комиссии Наталья Маркитан, ставшая свидетелем обвинения, сказала на суде, что бюллетени в итоге не были испорчены — все они были читаемы и засчитаны комиссией, когда зеленка просохла. При этом она отказалась от своих первоначальных показаний, данных следователю, в которых она говорила, что была рядом с Невмяновой и урной, а потом услышала из телефона Невмяновой, по которому та говорила, слова ее собеседника: «Слава Украине!». Маркитан рассказала, что во время допроса следователь уговорил ее подписать два пустых листа протокола, которые он пообещал потом заполнить с ее слов.

Обвинение просило для Алины Невмяновой полтора года колонии-поселения.

дело алины невмяновой

Алина Невмянова на выборах вылила зеленку в урну для бюллетеней. Она утверждает, что ее обманули. Вот ее показания в суде Ей звонили «лейтенант полиции», «сотрудник Центробанка» и «сотрудник ФСБ»

дело алины невмяновой

Алина Невмянова на выборах вылила зеленку в урну для бюллетеней. Она утверждает, что ее обманули. Вот ее показания в суде Ей звонили «лейтенант полиции», «сотрудник Центробанка» и «сотрудник ФСБ»