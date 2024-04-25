Алина Невмянова на выборах вылила зеленку в урну для бюллетеней. Она утверждает, что ее обманули. Вот ее показания в суде Ей звонили «лейтенант полиции», «сотрудник Центробанка» и «сотрудник ФСБ»

Я не экстремистка, не террористка, не в оппозиции. Я и моя семья отправляли деньги на . Мой двоюродный брат погиб, защищая родину. Неправда, что я согласилась из-за денег. Все, что говорит обвинение, . Меня несколько дней обманывали мошенники и внушили это сделать, когда я была уязвима.

11 марта мне звонит женщина, «лейтенант полиции», спрашивает о кредитах, но я ничего не брала, она предлагает наказать преступников-банкиров — и оформить кредиты. Звонит «сотрудник Центробанка», присылает документы, что возбуждено уголовное дело. «Сотрудник ФСБ» говорит, что мои деньги пытается украсть бывший муж сестры. Я не иду на работу, я иду в Сбербанк и беру кредит на 250 тысяч. Деньги перевожу «сотруднику ЦБ» и «сотруднику ФСБ». 12 марта беру кредиты еще в трех банках, всего на 250 тысяч, больше не дают. 13 марта беру микрокредит на 12 тысяч, добавляю 15 тысяч своих и занимаю у сестры еще 15.

Мне звонит новый «сотрудник ФСБ». Он говорит о работе своих так называемых подчиненных и спрашивает, собираюсь ли я на выборы. Я не собиралась, но он говорит, что нужно пойти сегодня, 15 марта, и вызвать дополнительную опергруппу на избирательный участок, чтобы предотвратить фальсификацию выборов. Я эмоционально подавлена, «сотрудник ФСБ» спрашивает, как я, а мне плохо. «Твои проблемы — не проблемы, главное — помочь избежать фальсификации выборов», — говорит он.

Я очень внушаема, меня обрабатывают не один день, мне уже ничего не кажется подозрительным. Хотя сомнения у меня есть. После звонка я иду в аптеку за зеленкой, затем на избирательный участок — и делаю то, что делаю. Меня задерживают. «Сотрудник ФСБ» говорит, что сам все объяснит полицейским, я отключаю наушники и он кричит в телефонную трубку , которые я не буду тут говорить. Мне казалось странным все, что происходило с 11 по 15 марта. Я очень хотела кричать. Я очень хотела делиться. Я очень хотела говорить. Но мне запретили. Мне приводили достаточно убедительные аргументы. Я знаю, что мошенники обманывают людей и на большие суммы, но мне почему-то верилось.

Это примерный пересказ выступления Алины Невмяновой в Бутырском районном суде Москвы, основанный на публикации «Медиазоны». Высказывания Невмяновой незначительно отредактированы с сохранением смысла.

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Фото на обложке: «Медиазона»