Сенаторы обсудили выборы 2026 года, потому что «враг-то не дремлет». И упомянули Юлию Навальную, назвав ее «одной гражданочкой»

На заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, на котором обсуждалась в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2026 года, сенатор Андрей Климов упомянул Юлию Навальную, назвав ее «одной гражданочкой». На это обратило внимание «Агентство».

Говоря о подготовке к выборам, сенатор отметил, что «этим просвещением» важно заниматься не за неделю до проведения голосования. «Потому что смотрите, как работает враг: гражданочка одна заявила, что в президентских выборах будет участвовать. И уже ресурсы, видимо, под это получила. Я не хочу всяких гражданочек тут рекламировать, но враг-то не дремлет, понимаете, и нам надо к этому относиться… Некоторые это как анекдот воспринимают, но тут на самом деле смешного мало, потому что они работают очень вдумчиво», — сказал Климов. Он добавил, что «недруги» «очень серьезно» готовятся к выборам в Госдуму 2026 году.

Ранее 21 октября Юлия Навальная в интервью BBC News объявила, что готова пойти на президентские выборы, если вернется в Россию. При этом она добавила, что пока у власти находится Владимир Путин, ее возвращение, «к сожалению, невозможно».

Климов в своем выступлении Навальную по имени не назвал. Точно так же упоминания имени ее мужа Алексея Навального избегали как Владимир Путин, так и другие чиновники, называвшие его «этим гражданином», «активистом» или «оппозиционным персонажем».

«Как жаль, что известнейший сенатор Андрей Климов с его огромнейшей аудиторией не хочет рекламировать эту „гражданочку“», — написала Юлия Навальная в соцсети икс в ответ на высказывание сенатора.

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