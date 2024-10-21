Юлия Навальная объявила, что готова баллотироваться в президенты, если вернется в Россию

Юлия Навальная в интервью BBC News рассказала, что готова выставить свою кандидатуру на выборах президента РФ, если вернется в Россию. Однако пока у власти находится Владимир Путин, возвращение, «к сожалению, невозможно», сказала она.

Вдова Алексея Навального напомнила, что не смогла приехать в Россию даже на похороны мужа, опасаясь ареста.

В России Юлию Навальную обвиняют в участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК) в рамках дела, которое было возбуждено в отношении Алексея Навального и его соратников в сентябре 2021 года. В июле 2024 года Басманный суд заочно арестовал Навальную.

Алексей Навальный собирался выставлять свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2018 году. Центризбирком отказался допустить его на выборы из-за его судимости по делу «Кировлеса». Политику не удалось обжаловать это решение в суде.