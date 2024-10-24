Бывшей замглавы Минпросвещения Марине Раковой заменили реальный срок на условный

Московский городской суд заменил реальное наказание в виде пяти лет колонии, назначенное бывшей замминистра просвещения РФ Марине Раковой по делу о мошенничестве, на условный срок. Раковой назначен пятилетний испытательный срок, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Приговоры остальным фигурантам дела апелляционная инстанция оставила без изменения.

Обвиняемыми по делу проходили: бывший ректор Шанинки Сергей Зуев, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова, муж Раковой Артур Стеценко, проректор РАНХиГС Иван Федотов, экс-сотрудник Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и его коллега Максим Инкин.

Всем им Никулинский районный суд Москвы в марте 2024 года назначил условные сроки.

Ракова была единственной, кого суд первой инстанции приговорил к реальному сроку.

Фигурантов дела обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, Ракова участвовала в хищении бюджетных средств, выделенных возглавляемому ей Фонду новых форм развития образования, который, в свою очередь, заказал работы у Шанинки. Следствие утверждало, что работы выполнены не были. Руководство вуза это отрицало. Еще одно обвинение касалось фиктивного, как утверждалось, трудоустройства людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Следствие считало, что Зуев вместе с Раковой фиктивно трудоустроили 12 научных сотрудников в вуз.

Ракова и Зуев были задержаны и помещены в СИЗО. Меру пресечения им заменили после того, как они, как было объявлено, признали вину и согласились компенсировать причиненный ущерб.

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