Великобритания подготовила 200 украинских летчиков для полетов на истребителях F-16

Великобритания подготовила 200 украинских летчиков, которые будут летать на истребителях F-16, сообщил замглавы Минобороны страны Люк Поллард.

«Сегодня состоялся выпуск украинских летчиков из начальной летной школы Королевских ВВС, на котором присутствовали замминистра обороны Люк Поллард и посол Украины генерал Валерий Залужный», — говорится в посте британских воздушных сил, который процитировал Поллард.

Люк Поллард добавил, что Великобритания будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Первые истребители F-16 от западных союзников Украина получила в конце июля 2024 года, а в конце августа понесла первую потерю — один из самолетов разбился при отражении российской ракетной атаки. Управлявший им опытный летчик Алексей Месь, обучавшийся в США, погиб.

В октябре The Wall Street Journal писала, что США решили готовить к пилотированию истребителей F-16 не только опытных летчиков ВСУ, но и молодых курсантов. Это решение было принято из-за отсутствия в Украине достаточно опытных летчиков с необходимым уровнем английского языка, которых можно освободить от участия в боевых действиях.

К моменту передачи самолетов Украине обучение прошли всего 12 летчиков. В ходе обучения они помимо собственно пилотирования должны были овладеть английским языком. Кроме США, украинских летчиков также обучают в Великобритании и Франции и на авиабазе в Румынии.

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