В Ямало-Ненецком автономном округе ученик открыл в школе стрельбу из пневматического пистолета

Ученик школы в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа принес на занятия пневматический пистолет и выстрелил из него. По данным источника РИА Новости, пистолет был пластмассовый, поэтому «на рамке не звенел».

Управление СК по региону сообщило, что «пулей причинен ушиб пальца на ноге несовершеннолетнему потерпевшему». Возбуждено уголовное дело (по какой статье не уточняется).

«В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении», — говорится в сообщении, распространенном СУ СК по Ямало-Ненецкому округу.

По данным источника РИА Новости, школьник, устроивший стрельбу, «состоит на учете» в подразделении полиции по делам несовершеннолетних.

В сентябре 2024 года в российских школах ученики как минимум дважды нападали с оружием на учеников и преподавателей. 10 сентября в Челябинске в школе № 68 школьник напал с молотком на учеников и педагогов. Ранения получили трое детей и один взрослый. Напавшего задержали, он находится в психоневрологической больнице. 23 сентября в одной из школ в поселке Балаганск Иркутской области ученик 8 класса напал с молотком на одноклассников. Обезвредить нападавшего смог учитель физкультуры. Пострадали три человека.