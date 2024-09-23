В Иркутской области школьник напал на одноклассников с молотком и ножом. Пострадали трое учеников

В одной из школ в поселке Балаганск Иркутской области ученик 8 класса напал с молотком на одноклассников, сообщают ТАСС, Baza, Shot, Mash и ряд других источников.

Нападение произошло на перемене в раздевалке, когда ученики готовились к уроку физкультуры. По данным правоохранительных органов, пишет ТАСС, обезвредить нападавшего смог учитель физкультуры. Пострадали три человека, угрозы их жизни нет.

Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более малолетних лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

«Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет. С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранительные органы», говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Иркутской области.

Детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева уточнила, что ранения, полученные школьниками, «незначительные». Нападавший, по ее данным, «на профилактических учетах не состоял, сигналов о неблагополучии не было, воспитывается в полной семье».

Shot пишет, что школьник беспрепятственно принес в школу три молотка и нож в рюкзаке. На входе в учебное заведение, по данным телеграм-канала, не было ни охранника, ни рамки металлодетектора, дежурила лишь гардеробщица.

По версии Shot, устроивший нападение (телеграм-канал называет его Артемом Б.) соцсетях писал, что якобы планировал массовое убийство четыре месяца.

Baza, в свою очередь, сообщает, что ученик, напавший с молотком на своих одноклассников, рассказал знакомым, что он выполнял задание в некой онлайн-игре в телеграме. После нападения он якобы планировал покончить с собой.

Mash утверждает, что пострадавшие школьники заявили, что нападавший был «замкнутым, необщительным, никогда не смотрел в глаза, когда с ним разговаривали», при этом конфликта с ними, утверждают они, у него не было.

Это второй за две недели случай нападения школьников на других учеников в российских учебных заведениях. 10 сентября в Челябинске в школе № 68 школьник напал с молотком на учеников и педагогов. Ранения получили трое детей и один взрослый. Напавшего задержали, он находится в психоневрологической больнице. Уголовное дело было возбуждено по статьям об организации убийства (часть 3 статьи 33, пункт «а» части 2 статьи 105 УК) и халатности (часть 2 статьи 293 УК). РИА Новости сообщало, что подросток не только ранил других, но и нанес ранения самому себе. Baza пишет, что нападение в Челябинской области, по некоторым данным, также могло быть связано с онлайн-игрой.