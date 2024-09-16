В Челябинске школьник напал с молотком на учеников и учителей. Есть пострадавшие

В Челябинске в школе № 68 школьник напал с молотком на учеников и педагогов. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, в результате произошедшего есть пострадавшие, они госпитализированы. Их число он не назвал.

Издание 74.ru пишет, что нападавшему, по предварительным данным, 16 лет. По информации телеграм-канала Shot, ученику 13 лет. О том, что нападавшему 13 лет, сообщает также Baza. Он задержан.

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации», — заявил губернатор.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова сообщила, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека.

Источники 74.ru сообщили, что у подростка, напавшего на учеников, помимо молотка были нож и пневматический пистолет. Официального подтверждения этой информации нет.

По информации телеграм-канала Baza, во время нападения пострадала одна из учительниц. В больнице находятся трое школьников — две девочки и мальчик. 13-летняя пострадавшая находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

Обновление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об организации убийства (часть 3 статьи 33, пункт «а» части 2 статьи 105 УК) и халатности (часть 2 статьи 293 УК). По информации РИА Новости, подросток не только ранил других, но и нанес ранения самому себе. Сопротивление ему оказала учитель, отметил собеседник агентства.