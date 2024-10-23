Пользователи из России пожаловались на проблемы с обновлением драйверов для видеокарт Nvidia

Пользователям из России недоступна возможность вручную скачать и обновить для видеокарт американской компании Nvidia, обратили внимание ТАСС и РИА Новости.

При попытке скачать обновление с официального сайта компании появляется сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файерволом Edgecast WAF.

О проблемах со скачиванием драйверов Nvidia также сообщили пользователи из Беларуси, пишет DTF. Издание отмечает, что российские пользователи не могут установить обновления не только на официальном сайте компании, но и через приложение для видеокарт Nvidia. При этом при использовании VPN-сервисов с IP-адресом другой страны скачивание происходит без ограничений.

Издание «Канобу» отмечает, что жалобы российских геймеров на невозможность обновить драйверы появились в соцсетях и профильных сайтах. При этом драйверы для видеокарт компании AMD обновляются корректно.

Nvidia никак не комментировала ситуацию. DTF предполагает, что речь может идти о временном сбое.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине Nvidia прекратила поставки и продажу своей продукции на территории России. В июле 2022-го компания перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение. Через несколько месяцев Nvidia полностью ушла из РФ.