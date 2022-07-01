«Коммерсант»: Nvidia отказалась продлевать и продавать в России лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Американская компания Nvidia перестала продавать и продлевать российским компаниям лицензии на свою технологию Nvidia Grid, необходимую для разделения ядер на серверной видеокарте. Об этом, как сообщает «Коммерсант», рассказали основатель сервиса Loudplay Виталий Стародубов и неназванный источник в крупном российском IT-холдинге.
По словам Стародубова, лицензия позволяет использовать физическую видеокарту сразу на нескольких виртуальных машинах, благодаря чему к облачному сервису могут подключиться большее число пользователей.
Из-за прекращения действия лицензий для компаний вырастут цены на услуги. «Так, если раньше компания могла обеспечивать с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух», — сказал Стародубов.
Как обратили внимание журналисты, с сайта Nvidia удалили российских партнеров. В самой компании отказались от комментариев.
«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что
Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.
Остановка лицензий Nvidia может также осложнить работу суперкомпьютеров «Яндекса», Сбербанка и МТС, которые используют графические процессоры A100 и DGX-2. Однако, по словам собеседника «Ъ» на IT-рынке, пока Nvidia не спешит блокировать действующие лицензии, вероятно рассчитывая вернуться к работе с российскими партнерами.
После начала российского вторжения в Украину Nvidia объявила, что приостановит поставки своего оборудования в Россию.
После начала войны уже около тысячи международных брендов заявили, что приостановят работу или полностью уйдут с российского рынка.