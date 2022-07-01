«Коммерсант»: Nvidia отказалась продлевать и продавать в России лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга

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Американская компания Nvidia перестала продавать и продлевать российским компаниям лицензии на свою технологию Nvidia Grid, необходимую для разделения ядер на серверной видеокарте. Об этом, как сообщает «Коммерсант», рассказали основатель сервиса Виталий Стародубов и неназванный источник в крупном российском IT-холдинге.

По словам Стародубова, лицензия позволяет использовать физическую видеокарту сразу на нескольких виртуальных машинах, благодаря чему к облачному сервису могут подключиться большее число пользователей.

Из-за прекращения действия лицензий для компаний вырастут цены на услуги. «Так, если раньше компания могла обеспечивать с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух», — сказал Стародубов.

Как обратили внимание журналисты, с сайта Nvidia удалили российских партнеров. В самой компании отказались от комментариев.

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После начала российского вторжения в Украину Nvidia объявила, что приостановит поставки своего оборудования в Россию.

После начала войны уже около тысячи международных брендов заявили, что приостановят работу или полностью уйдут с российского рынка.

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