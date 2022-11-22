Американская технологическая компания Nvidia официально ушла из России

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Американская технологическая компания Nvidia окончательно покинула российский рынок из-за войны в Украине, следует из ее отчетности за третий квартал 2022 года. Внимание на это обратил «Коммерсант».

Компания решила прекратить все финансовые операции в России, поскольку дальнейшая деятельность в стране на фоне войны может негативно сказаться на выручке. Согласно документам, в 2022 году на российский рынок пришлось около 2% от общего объема продаж.

Вскоре после начала войны в Украине Nvidia прекратила поставки и продажу своей продукции на территории России. В июле компания перестала продлевать и продавать российским компания лицензии на свое программное обеспечение. К осени появилась информация, что Nvidia планирует закрыть свой офис в России из-за «невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников».

По данным исследователей из Йельского университета, после начала войны в Украине более 1000 иностранных компаний сообщили о сокращении своей деятельности на территории России или полном уходе с российского рынка.

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