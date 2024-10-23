МВД Казахстана: российский дезертир, которого задержали в Астане и увезли в Омск, сам просил его депортировать. В России ему дали шесть лет

Российский контрактник Камиль Касимов, отказавшийся воевать в Украине, сам просил депортировать его из Казахстана, где он жил после того, как дезертировал из армии. Об этом изданию Bes.media сообщили в МВД Казахстана, сославшись на постановление Приозерского городского суда Карагандинской области о выдворении Касимова.

В ведомстве сообщили, что заседание по делу Касимова прошло 13 июня 2024 года и продлилось 13 минут. Российского военного признали виновным в уклонении от выезда из страны в течение более чем 10 суток после истечения установленного законом срока пребывания (часть 4 статьи 517 Кодекса РК об административных правонарушениях). Касимов, как утверждается, признал вину и просил суд выдворить его за пределы страны. 19 июня решение суда о депортации военного было исполнено.

Как обратил внимание казахстанский правозащитник Артур Алхастов, который помогал Касимову, военный жил в Астане и был похищен в апреле, тогда как в постановлении суда местом жительства Касимова была указана российская военная часть в Приозерске. Юрист считает, что дезертир мог находиться под давлением российских военных и его заставили потребовать выдворения из Казахстана.

Правозащитник, изучив постановление суда, отметил, что в ходе заседания суд и прокурор никак не отреагировали на заявления Касимова о том, что он сбежал из войск России и его держат в Приозерске. «Ну разве это не вызывает вопросов? Разве это не странно? Почему он там находится? Как так получилось? Почему он просит выдворения в Россию, где ему небезопасно? Сам же говорит, что находится под следствием в России», — добавил Алхастов.

О том, что Камиля Касимова задержали в Астане, стало известно в мае 2024 года. Он служил в 103-й ракетной бригаде Сухопутных войск РФ, дислоцированной в Улан-Удэ. Его соединение перебросили к границе Украины за месяц до полномасштабного российского вторжения. По словам родственников, с началом войны Касимова заставили заключить новый контракт с Минобороны РФ на три года. Получив отпуск в мае 2023 года, военнослужащий уехал в Казахстан, получил вид на жительство и устроился на работу в Астане.

В апреле 2024-го Касимова задержали сотрудники уголовного розыска Бурятии и увезли в закрытый город Приозерск, где Минобороны РФ арендует военный полигон. В августе 40-й гарнизонный суд на заседании в Омске приговорил Касимова к шести годам колонии строгого режима по статье о дезертирстве. Ранее не было известно, как Касимов покинул территорию Казахстана.

История Касимова

В Казахстане задержали контрактника, сбежавшего из российской армии Это не единственный случай преследования российских дезертиров в стране, выяснили «Важные истории»

История Касимова

В Казахстане задержали контрактника, сбежавшего из российской армии Это не единственный случай преследования российских дезертиров в стране, выяснили «Важные истории»