«Медиазона»: российского дезертира похитили в Астане, позже он оказался в Омске, где его приговорили к шести годам колонии
Сотрудники уголовного розыска Бурятии похитили в Казахстане российского контрактника Камиля Касимова, дезертировавшего из армии, чтобы не участвовать в войне в Украине. Позже военного в обход легальных процедур депортации и экстрадиции вывезли в Россию, где приговорили к шести годам колонии по делу о дезертирстве в военное время, пишет «Медиазона».
О задержании Касимова стало известно в мае 2024 года. Он служил в 103-й ракетной бригаде Сухопутных войск РФ, дислоцированной в Улан-Удэ. Его соединение перебросили к границе Украины за месяц до полномасштабного российского вторжения. По словам родственников, с началом войны Касимова принудили заключить новый контракт с Минобороны РФ сроком на три года.
В мае 2023 года военнослужащий получил отпуск — он решил не возвращаться в часть, уехал в Казахстан, получил вид на жительство и устроился на работу в Астане.
«Медиазона» узнала, что для задержания Касимова в Казахстан на десять дней в командировку выезжали сотрудники управления МВД по Бурятии, которые вместе с казахстанскими коллегами «установили» находящегося в розыске дезертира. Об этом говорится в ответе полиции Астаны на запрос Казахстанского международного бюро по правам человека. По словам местных полицейских, они письменно опросили и отпустили Касимова, вопрос о его экстрадиции властями не рассматривался.
Сам Касимов успел рассказать родственникам по телефону, что российские силовики отвезли его на такси в закрытый город Приозерск, где Минобороны РФ арендует военный полигон.
В августе 2024 года 40-й гарнизонный суд на заседании в Омске приговорил Касимов к шести годам колонии строгого режима по статье о дезертирстве. В приговоре говорится, что Касимов полностью признал вину.
Сейчас он находится в СИЗО-1 Омска. Как Касимов попал из Приозерска в Омск, неизвестно.
«То есть его поймали, отдали в руки российских военных, спрятали на территории военной базы, а потом непонятно каким образом скрытно вывезли на территорию России без возможности на защиту. Его похитили. Именно похищение в Казахстане — это первый такой случай, безусловно, когда без защитника, без процедуры, просто взяли, увезли и потом дали срок», — говорит юрист Казахстанского международного бюро по правам человека Артур Алхастов.