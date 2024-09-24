«Медиазона»: российского дезертира похитили в Астане, позже он оказался в Омске, где его приговорили к шести годам колонии

Сотрудники уголовного розыска Бурятии похитили в Казахстане российского контрактника Камиля Касимова, дезертировавшего из армии, чтобы не участвовать в войне в Украине. Позже военного в обход легальных процедур депортации и экстрадиции вывезли в Россию, где приговорили к шести годам колонии по делу о дезертирстве в военное время, пишет «Медиазона».

О задержании Касимова стало известно в мае 2024 года. Он служил в 103-й ракетной бригаде Сухопутных войск РФ, дислоцированной в Улан-Удэ. Его соединение перебросили к границе Украины за месяц до полномасштабного российского вторжения. По словам родственников, с началом войны Касимова принудили заключить новый контракт с Минобороны РФ сроком на три года.

В мае 2023 года военнослужащий получил отпуск — он решил не возвращаться в часть, уехал в Казахстан, получил вид на жительство и устроился на работу в Астане.

«Медиазона» узнала, что для задержания Касимова в Казахстан на десять дней в командировку выезжали сотрудники управления МВД по Бурятии, которые вместе с казахстанскими коллегами «установили» находящегося в розыске дезертира. Об этом говорится в ответе полиции Астаны на запрос Казахстанского международного бюро по правам человека. По словам местных полицейских, они письменно опросили и отпустили Касимова, вопрос о его экстрадиции властями не рассматривался.

Сам Касимов успел рассказать родственникам по телефону, что российские силовики отвезли его на такси в закрытый город Приозерск, где Минобороны РФ арендует военный полигон.

В августе 2024 года 40-й гарнизонный суд на заседании в Омске приговорил Касимов к шести годам колонии строгого режима по статье о дезертирстве. В приговоре говорится, что Касимов полностью признал вину.

Сейчас он находится в СИЗО-1 Омска. Как Касимов попал из Приозерска в Омск, неизвестно.

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