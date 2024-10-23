CNN: Минюст США предупредил Маска, что его обещание разыгрывать каждый день до выборов по миллиону долларов может нарушать закон

Министерство юстиции США предупредило основанный Илоном Маском комитет , что инициатива миллиардера разыгрывать по одному миллиону долларов каждый день до президентских выборов среди избирателей в «колеблющихся» штатах может нарушать закон, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам осведомленных собеседников телеканала, на днях в комитет Маска пришло письмо из отдела по борьбе с коррупцией Минюста, который расследует возможные нарушения законодательства, связанные с выборами. Содержание письма CNN не приводит.

Маск пообещал разыгрывать по одному миллиону долларов каждый день до президентских выборов среди жителей «колеблющихся» штатов, которые подпишут его петицию в защиту первой и второй поправок к Конституции США. Текст петиции опубликован на сайте America PAC, который занимается поддержкой кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

Федеральный закон квалифицирует как преступление плату за участие в голосовании или регистрацию для участия в голосовании, но не за подписание петиций, отмечала The New York Times. При этом издание предполагало, что те, кто подпишет петицию, могут стать целью America PAC для агитации за Трампа.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. «Колеблющимися» штатами считаются Аризона, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина, Висконсин, а также важнейших из них для кандидатов как от демократов, так и от республиканцев — Пенсильвания.

Илон Маск поддерживает на выборах Дональда Трампа. Согласно данным из отчетности America PAC, бизнесмен пожертвовал 75 миллионов долларов этому комитету — и стал одним из крупнейших доноров кандидата в президенты от Республиканской партии США.

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