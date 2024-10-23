CNN: Минюст США предупредил Маска, что его обещание разыгрывать каждый день до выборов по миллиону долларов может нарушать закон
Министерство юстиции США предупредило основанный Илоном Маском комитет America PAC, что инициатива миллиардера разыгрывать по одному миллиону долларов каждый день до президентских выборов среди избирателей в «колеблющихся» штатах может нарушать закон, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По словам осведомленных собеседников телеканала, на днях в комитет Маска пришло письмо из отдела по борьбе с коррупцией Минюста, который расследует возможные нарушения законодательства, связанные с выборами. Содержание письма CNN не приводит.
Маск пообещал разыгрывать по одному миллиону долларов каждый день до президентских выборов среди жителей «колеблющихся» штатов, которые подпишут его петицию в защиту первой и второй поправок к Конституции США. Текст петиции опубликован на сайте America PAC, который занимается поддержкой кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.
Федеральный закон квалифицирует как преступление плату за участие в голосовании или регистрацию для участия в голосовании, но не за подписание петиций, отмечала The New York Times. При этом издание предполагало, что те, кто подпишет петицию, могут стать целью America PAC для агитации за Трампа.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. «Колеблющимися» штатами считаются Аризона, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина, Висконсин, а также важнейших из них для кандидатов как от демократов, так и от республиканцев — Пенсильвания.
Илон Маск поддерживает на выборах Дональда Трампа. Согласно данным из отчетности America PAC, бизнесмен пожертвовал 75 миллионов долларов этому комитету — и стал одним из крупнейших доноров кандидата в президенты от Республиканской партии США.