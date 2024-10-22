Сестра Ким Чен Ына назвала Сеул и Киев «невоспитанными собаками, выпестованными США»

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Южная Корея и Украина похожи «как две капли воды» и напоминают ей «невоспитанных собак, выпестованных США». Ее речь опубликовало государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые как две капли воды. Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, выпестованным США», — говорится в заявлении Ким Ё Чжон, которая занимает пост заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Сестра Ким Чен Ына сообщила, что власти страны продолжают расследование инцидента с беспилотником, который, как утверждают в КНДР, запустила Южная Корея для распространения агитационных листовок (КНДР, в свою очередь, запускает в Южную Корею воздушные шары с мусором). Власти КНДР 19 октября сообщили, что обнаружили обломки этого дрона в районе Пхеньяна.

Также Ким Ё Чжон рассказала, что 21 октября в нескольких районах Северной Кореи нашли и сожгли «большое количество» агитационных листовок, разбросанных Южной Кореей.

Судя по публикациям на сайте ЦТАК, Ким Ё Чжон в своих заявлениях регулярно сравнивает Южную Корею с собаками.

Южная Корея с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину поддерживает Киев. В частности, южнокорейские власти присоединись к санкциям против РФ. В свою очередь КНДР, как пишут СМИ, поддерживают Россию, в том числе поставляя оружие, которое затем применяется для атак по Украине.

В последние дни появляются сообщения о том, что КНДР отправляет своих военных на фронт в Украину воевать на стороне России. Южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на источник сообщало, что в ответ на такие действия КНДР власти Южной Кореи рассматривают возможность отправки в Украину своего военного и разведывательного персонала, а также прямых поставок вооружений, от которых эта страна пока воздерживалась.

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