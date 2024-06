КНДР запустила сотни воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Это ответ на «южнокорейскую пропаганду» Похожий «обмен» между странами практиковали во время холодной войны

Воздушный шар с мусором, приземлившийся в южнокорейском городе Чхорвоне Yonhap / Reuters / Scanpix / LETA

1 июня КНДР второй раз за неделю запустила в сторону Южной Кореи сотни воздушных шаров, наполненных мусором — пластиком, окурками, макулатурой, кусками ткани. Всего, по данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), Пхеньян отправил около тысячи шаров с прикрепленными к ним пакетами с мусором. Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик назвал это «невообразимо мелочным и низкопробным поведением» со стороны Пхеньяна.

На следующий день государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК выпустило сообщение, в котором говорилось, что Пхеньян запустил 15 тонн мусора в ответ на «южнокорейскую пропаганду». Северная Корея утверждает, что южнокорейские активисты запускали воздушные шары с листовками, на которых были лозунги против лидера КНДР Ким Чен Ына, а также деньги, рис или флешки с корейскими сериалами, пишет The Guardian. Согласно сообщению ЦТАК, Пхеньян временно прекращает запуск мусора, но возобновит его и отправит в 100 раз больше, если Сеул «продолжит свою пропаганду». Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон сравнила отправку воздушных шаров с мусором с проявлением «свободы выражения» мнений, а содержание южнокорейских листовок — с «политическими помоями».

В свою очередь Совет национальной безопасности Южной Кореи решил приостановить действие межкорейского пакта о снижении напряженности 2018 года до «восстановления взаимного доверия с КНДР». «Эта мера позволит проводить военные учения вблизи военной демаркационной линии, которая была ограничена соглашением, и позволит более адекватно и незамедлительно реагировать на провокации Северной Кореи. Правительство примет все необходимые меры для защиты жизни и безопасности наших граждан», — заявили в Совете нацбезопасности.

Соглашение 2018 года предусматривало отказ обеих стран от враждебной военной деятельности и создание морских буферных зон. Демилитаризованная зона должна быть объявлена зоной мира. В ноябре 2023 года Сеул частично приостановил соглашение, это произошло после того, как КНДР запустила разведывательные спутники. После этого Пхеньян объявил, что разместит военных и вооружения у границы с Южной Кореей.

The New York Times называет запуск шаров с мусором возрождением тактики времен холодной войны. В тот период Северная и Южная Корея вели идеологическую войну. Они пытались воздействовать на граждан соседней страны с помощью коротковолновых радиостанций, транслируя пропаганду. Вдоль демилитаризованной зоны из громкоговорителей круглосуточно звучали пропагандистские песни. Билборды призывали солдат переходить в «народный рай» в КНДР или в «свободный и демократически Юг». Тогда же обе страны запускали воздушные шары с пропагандистскими листовками в воздушное пространство друг друга. Как отмечает The New York Times, миллионы таких листовок с антиправительственными текстами были разбросаны по Корейскому полуострову. Обе страны запрещали своим гражданам читать или хранить их.

Воздушный шар с мусором в городе Ичхоне Yonhap / Reuters / Scanpix / LETA Южнокорейские военнослужащие собирают мусор из воздушных шаров, запущенных КНДР Yonhap / EPA / Scanpix / LETA

В 1990-х годах пропаганда Севера стала терять свою актуальность, так как экономика Южной Кореи начала расти и страна превратилась «в динамично развивающуюся демократию и мировой экспортный центр», тогда как КНДР переживала постоянную нехватку продовольствия и «полагалась на культ личности» своих лидеров. В 2000 году во время первого Межкорейского саммита страны договорились прекратить действия по оказанию влияния на граждан другого государства. Но, подчеркивает NYT, северокорейские перебежчики, а также консервативные и христианские активисты в Южной Корее продолжали информационную войну, отправляя воздушные шары, нагруженные Библиями, радиоприемниками, лекарствами, флешками с кей-попом и записями театральных постановок, а также листовками, в которых Ким Чен Ын назван «свиньей». По их мнению, эти «посылки» содержали «правду и свободу выражения мнений», которые помогли бы северокорейцам получить альтернативу пропаганде.

В декабре 2020 года парламент Сеула одобрил закон, который вводит уголовную ответственность за отправку листовок на территорию КНДР, напоминает BBC News. По мнению властей Южной Кореи, эти действия лишь провоцируют Пхеньян. В 2023 году южнокорейский суд признал закон неконституционным и отменил его. В мае нынешнего года активисты возобновили запуск шаров в КНДР. В частности, одна из групп активистов объявила, что переправила через границу 20 воздушных шаров с листовками против Пхеньяна, а также флешки с корейской поп-музыкой и клипами.

