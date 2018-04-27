Северная и Южная Кореи договорились больше не воевать

Лидеры КНДР и Южной Кореи объявили, что между их странами больше не будет войны. Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам межкорейского саммита, прошедшего 27 апреля в приграничном поселении Пханмунджом.

Стороны также договорились работать над ядерным разоружением на Корейском полуострове.

Демилитаризованная зона на границе между государствами отныне объявляется «зоной мира». Кроме того, с 1 мая страны прекращают взаимное пропагандистское вещание на границе.

На пресс-конференции по итогам состоявшихся переговоров глава КНДР Ким Чен Ын объявил, что надеется на будущее объединение Севера и Юга.