КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею

Северная Корея снова запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею, сообщает «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

По данным военных, в районе 20:45 (14:45 мск) около десяти воздушных шаров пересекли демаркационную линию между Южной и Северной Кореей, после чего большинство их них полетело в провинцию Кёнгидо, окружающую Сеул.

В Объединенном комитете начальников штабов рекомендовали гражданам не приближаться к упавшим шарам и сообщать о них властям.

Это уже второй подобный случай за неделю. По данным «Ренхап», 28 и 29 мая КНДР запустила около 260 шаров в сторону Южной Кореи.

Северная и Южная Корея использовали воздушные шары в пропагандистских кампаниях еще во времена Корейской войны в 1950-х годах, пишет «Би-би-си». Теперь активисты и северокорейские перебежчики, живущие в Южной Корее, отправляют таким образом в КНДР антиправительственные листовки, деньги, а также запрещенные газеты и книги. Северная Корея неоднократно призывала прекратить подобные действия, а 26 мая северокорейские власти пригрозили ответными мерами. После запуска шаров с мусором сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон сравнила действия страны проявлением «свободы выражения» мнений, а содержание южнокорейских листовок — «политическими помоями».