КНДР отправила в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором

КНДР отправила в Южную Корею более 150 воздушных шаров, которые несли различный мусор, в том числе пластиковые бутылки, батарейки, обувь и даже навоз. Об этом 29 мая сообщило южнокорейское агентство «Ренхап», ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

По данным военных, воздушные шары пересекли границу двух стран вечером 28 мая и упали в разных местах по всей стране, вплоть до восточной провинции Кёнсан-Пукто. Военные собрали разбросанный мусор для детального анализа, отмечает агентство.

Шары с мусором в провинции Чхунчхон-Пукто в центре Южной Кореи, 29 мая 2024 года South Korea Presidential Office / AP / Scanpix / LETA

«Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности людей. Мы строго предупреждаем Северную Корею, чтобы она немедленно прекратила свои бесчеловечные и вульгарные действия», — заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Комитет призвал жителей Южной Кореи не прикасаться к упавшим предметам и сообщать о них в правоохранительные органы. Южнокорейские военные отметили, что в 2016 году из-за таких шаров, запущенных КНДР, получили повреждения автомобиль и крыша дома.

КНДР пригрозила 26 мая, что разбросает «кучи мусора и грязи» по приграничным районам Южной Кореи в ответ на распространение листовок, направленных против Пхеньяна. Многие годы северокорейские перебежчики, живущие в Южной Корее, доставляли такие листовки в КНДР с помощью воздушных шаров. Северная Корея неоднократно призывала прекратить распространение листовок.