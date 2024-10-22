Проект «Хроники»: большинство заявляющих о поддержке Путина россиян хотят вещей, полностью противоположных его действиям. Например, мира с Украиной

Исследовательский проект «Хроники» провел россиян, в ходе которого выяснил, что даже заявляющие о поддержке Владимира Путина хотят вещей, прямо противоположных тому, что делает сейчас президент РФ.

В ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Медуза», респондентам был задан вопрос, одобряют ли они деятельность Путина, «Левада-центра». О поддержке заявили 78% респондентов. Затем исследователи попытались узнать, как участники опроса относятся к фактическим действиям президента РФ.

Обратите внимание Можно ли верить данным соцопросов?

Выяснилось, что респонденты, выражающие одобрение деятельности Путина, хотят вещей, которые прямо противоположны его фактической политике. В частности, 83% участников опроса, говорящих о поддержке Путина, заявили, что хотят, чтобы правительство сосредоточило главные усилия на внутренних социальных и экономических проблемах. 61% выступил за заключение мирного договора с Украиной со взаимными уступками, 43% — за восстановления отношений со странами Запада, а 25% заявили, что хотели бы мобилизации мужчин для участия в войне в Украине.

Среди тех, кто заявил, что не одобряет деятельность Путина, 92% заявили, что хотят, чтобы правительство сосредоточило главные усилия на внутренних социальных и экономических проблемах. 79% выступили за мирный договор с Украиной со взаимными уступками, 90% сообщили, что хотели бы восстановления отношений со странами Запада, а 13% — мобилизации мужчин для участия в СВО.

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