Продюсеры «Бегущего по лезвию 2049» обвинили Tesla, Маска и Warner Bros. Discovery в нарушении авторских прав

Киностудия Alcon Entertainment, которая участвовала в производстве фильма , обвинила компанию Tesla и ее главу Илона Маска, а также медиаконгломерат Warner Bros. Discovery в нарушении авторских прав.

Студия подала иск в суд Лос-Анджелеса. В нем говорится, что Alcon отклонила запрос Warner Bros., которая выступала дистрибьютором «Бегущего по лезвию 2049», на использование кадров из фильма во время трансляции презентации роботакси Tesla 10 октября.

«Любой благоразумный бренд, рассматривающий возможность партнерства с Tesla, должен принимать во внимание широкомасштабное, крайне политизированное, капризное и произвольное поведение Маска, которое иногда переходит в разжигание ненависти», — отмечается в иске.

В итоге, по мнению студии, производитель электромобилей во время презентации использовал изображение, которое было создано искусственным интеллектом и повторяло кадр фильма.

В иске не называются конкретные суммы ущерба, но сообщается, что Alcon потратила «сотни миллионов долларов» на создание бренда «Бегущий по лезвию 2049», и что «финансовые масштабы незаконного присвоения были значительными».

Alcon опасается, что действия ответчиков могут вызвать замешательство среди клиентов и партнеров киностудии по бренду «Бегущий по лезвию», в том числе тех, кто работает с компанией над производством мини-сериала «Бегущий по лезвию 2099» для Amazon Prime.

В начале октября Илон Маск и Tesla на презентации в павильоне Warner Bros. Discovery в Калифорнии представили роботакси Cyberсab. На мероприятии также показали автономный фургон Robovan и роботов Optimus.

Вскоре после презентации режиссер фильма «Я, робот» Алекс Пройас раскритиковал Маска, сравнив внешний вид андроидов, такси и фургона Tesla с роботами и машинами из картины.

Как прошла презентация Tesla

Илон Маск представил роботакси Cyberсab — без руля, педалей и с дверьми, похожими на крылья

Как прошла презентация Tesla

Илон Маск представил роботакси Cyberсab — без руля, педалей и с дверьми, похожими на крылья