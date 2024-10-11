Илон Маск представил роботакси Cyberсab

Глава Tesla Илон Маск на мероприятии в киностудии Warner Bros в Калифорнии представил автономное роботакси Cyberсab. Прежде чем выйти на сцену, Маск сел в роботакси и провел короткую демонстрацию на улице рядом со студией, пишет TechCrunch.

У роботакси, представленного Tesla, нет руля и педалей. У него две двери, «которые раскрываются как крылья бабочки», отмечает Bloomberg. В салоне предусмотрено место только для двух человек, перед которыми находится сенсорный экран. Подзарядка осуществляется не через подключаемое зарядное устройство, как у других электромобилей, а с помощью «индуктивной зарядки», которая является «своего рода беспроводной».

Внешний вид роботакси Cyberсab в рекламных материалах Tesla Tesla Интерьер роботакси Cyberсab в рекламных материалах Tesla Tesla

Стоимость Cyberсab составит «менее чем 30 тысяч долларов». По словам Маска, он ожидает, что роботакси будет запущено в производство к 2026 году или «до 2027 года». «Я склонен быть немного оптимистичным по поводу временных рамок», — сказал миллиардер.

Маск также показал автономный фургон Robovan, который может перевозить до 20 человек. Сколько он будет стоить и когда начнется его производство, не сообщается.

Внешний вид фургона Robovan в рекламных материалах Tesla Tesla Интерьер фургона Robovan в рекламных материалах Tesla Tesla

В презентации также участвовали человекоподобные роботы Optimus, которых Tesla уже представляла ранее. Во время презентации они ходили среди людей, танцевали и даже готовили коктейли, пишет TechCrunch. По словам Маска, в будущем такие роботы смогут выступать в роли помощников людей — например, выгуливать собак, присматривать за детьми, стричь газон. Такой робот будет стоить от 20 до 30 тысяч долларов.

По мнению Маска, полностью автономные транспортные средства будут более безопасными, чем те, которыми управляет человек, и даже смогут приносить прибыль своим владельцам за счет сдачи в аренду для поездок.

«Это большой кусок металла, движущийся по дорогам на высоких скоростях, поэтому проблемы безопасности очень важны», — отметила в комментарии BBC News доцент инженерного факультета Корнеллского университета Самита Самаранаяке. По ее словам, исследовательское сообщество «не уверено в том, что стиль работы Tesla может обеспечить те гарантии безопасности, которые хотелось бы».

Илон Маск представил роботакси Cyberсab Meduza

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