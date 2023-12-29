Презентация Xiaomi SU7. 28 декабря 2023 года Florence Lo / Reuters / Scanpix / LETA

Корпорация Xiaomi 28 декабря представила первый электромобиль под своим брендом, пишет Bloomberg.

Модель получила название SU7 (сокращение от «speed ultra»). Ее презентацию провел основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь. «Цель Xiaomi — создать автомобиль мечты, который будет не хуже Porsche и Tesla», — заявил предприниматель.

Автомобиль будет выпускаться в двух версиях — SU7 и SU7 Max. Базовая модель будет заднеприводной, ее оборудуют двигателем собственной разработки Xiaomi мощностью 220 киловатт. Она будет разгоняться до 100 километров в час за 5,28 секунды, а на одном заряде батареи можно будет проехать 668 километров. Максимальная скорость составит 265 километров в час. Полноприводная SU7 Maх разгонится до 100 километров в час за 2,78 секунды, а на одном заряде батареи будет ехать до 800 километров.

Xiaomi

Xiaomi Xiaomi

Xiaomi

Главный дисплей в салоне имеет разрешение 3К и диагональ 16,1 дюйма. Еще два экрана по 7,1 дюйма расположены на спинках передних кресел для пассажиров задних сидений.

Ожидается, что SU7 поступит в продажу в 2024 году.

Стоимость SU7 пока официально не называется. Bloomberg пишет, что, вероятно, автомобиль будет стоит юаней. Это намного ниже, чем стоимость Tesla Model S (698 тысяч юаней) и Porsche Taycan (898 тысяч), с которыми Xiaomi намерена конкурировать.

Sparrows News

Компания Xiaomi была основана в 2010 году. В первую очередь она известна как производитель смартфонов — в 2021 году она стала мировым лидером по объемам их продаж, обогнав Samsung. Xiaomi также разрабатывает другую электронику — умные телевизоры и часы, бытовую технику, электросамокаты и электровелосипеды. О планах по производству электромобилей в Xiaomi впервые объявляли в марте 2021 года.