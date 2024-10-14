«Эй, Илон, можешь вернуть мне мой дизайн?» Режиссер «Я, робот» сравнил роботов и автомобили из фильма с андроидами и беспилотным такси Tesla

Режиссер фильма «Я, робот» Алекс Пройас раскритиковал Илона Маска, сравнив внешний вид роботов из картины с андроидами Optimus, которые создала Tesla.

В своем посте в соцсети Маска Х режиссер также сравнил автомобиль и автобус из «Я, робот» и автономные роботакси Cyberсab и фургон Robovan, показанные на презентации Tesla 10 октября. «Эй, Илон, можешь вернуть мне мой дизайн, пожалуйста?» — написал Пройас.

Насколько серьезны претензии Пройаса и почему он решил раскритиковать Маска за дизайн андроидов, которые Tesla разрабатывает уже несколько лет, неясно. Бизнесмен пост режиссера пока не комментировал.

10 октября глава Tesla Илон Маск на мероприятии в киностудии Warner Bros. в Калифорнии представил автономное роботакси Cyberсab. В презентации также участвовали роботы Optimus.

Фильм «Я, робот», главную роль в котором сыграл Уилл Смит, вышел в прокат в 2004-м. События в картине разворачиваются в 2035 году в мире, где роботы стали привычной частью быта людей. Фильм номинировали на «Оскар» за визуальные эффекты.

Что показали на презентации Tesla

Илон Маск представил роботакси Cyberсab — без руля, педалей и с дверьми, похожими на крылья

Что показали на презентации Tesla

Илон Маск представил роботакси Cyberсab — без руля, педалей и с дверьми, похожими на крылья