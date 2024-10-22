«Флибуста» сообщила, что основатель онлайн-библиотеки Stiver решил совершить ассистированное самоубийство

Основатель онлайн-библиотеки «Флибуста» Stiver (его настоящее имя неизвестно) сообщил, что намерен совершить ассистированное самоубийство в Германии. Сообщение об этом появилось вечером 22 октября на форуме «Флибусты», запись «Памяти Капитана» опубликовал пользователь admin2.

В сообщении сказано:

Stiver пишет: Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. Хочу использовать возможность , который в Германии теперь разрешен. Если все пойдет по плану, то завтра, в воскресение, 20 октября, получу смертельную дозу тиопентала. Если не отпишусь в понедельник, значит сработало :) Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию — для истории и чтобы остановить любые сборы «на помощь Стиверу».

Других независимых подтверждений этой информации нет.

Stiver сообщил в сентябре, что у него диагностировали глиобластому — одну из самых частых и самых агрессивных злокачественных опухолей мозга.

На фоне болезни Stiver заявил в конце сентября, что онлайн-библиотека «Флибуста» будет закрыта. 19 октября стало известно, что проект продолжит работу. Пользователь «Флибусты» admin2 сообщил 22 октября, что онлайн-библиотека продолжит работать «как всегда».

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