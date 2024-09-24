Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» объявил о закрытии проекта
Создатель интернет-библиотеки «Флибуста» рассказал пользователям, что у него диагностировали глиобластому и проект закроется. Сообщение автора проекта под псевдонимом Stiver появилось в одном из блогов сайта.
«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, „Флибуста“ на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель», — написал Stiver.
«Флибуста» была запущена в 2009 году. С сайта онлайн-библиотеки можно бесплатно скачать электронные версии книг на русском и других языках.
В 2015 году Роскомнадзор заблокировал доступ к «Флибусте» в качестве обеспечительной меры по иску издательства «Эксмо», которому принадлежат права на издание книг Рэя Брэдбери в России.
В 2016 году Мосгорсуд навечно заблокировал сайт онлайн-библиотеки на территории РФ из-за нарушения авторских прав.