Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» объявил о закрытии проекта

Создатель интернет-библиотеки «Флибуста» рассказал пользователям, что у него диагностировали и проект закроется. Сообщение автора проекта под псевдонимом Stiver появилось в одном из блогов сайта.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, „Флибуста“ на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель», — написал Stiver.

«Флибуста» была запущена в 2009 году. С сайта онлайн-библиотеки можно бесплатно скачать электронные версии книг на русском и других языках.

В 2015 году Роскомнадзор заблокировал доступ к «Флибусте» в качестве обеспечительной меры по иску издательства «Эксмо», которому принадлежат права на издание книг Рэя Брэдбери в России.

В 2016 году Мосгорсуд навечно заблокировал сайт онлайн-библиотеки на территории РФ из-за нарушения авторских прав.

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